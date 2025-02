Auxerre calme l’OM après son courrier polémique

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Avant son déplacement à Auxerre samedi, l’Olympique de Marseille s’est plaint de la désignation de Jérémy Stinat. Le club phocéen a exprimé son mécontentement auprès de la Direction de l’Arbitrage concernant l’arbitre à l’origine de l’exclusion de Medhi Benatia face à Lille le mois dernier.

Cette fois, l’Olympique de Marseille n’est pas passé par un communiqué. Il n’empêche que le club dirigé par Pablo Longoria s’est de nouveau plaint concernant l’arbitrage. Avant son déplacement à Auxerre samedi, l’actuel dauphin du Paris Saint-Germain a appris la désignation de Jérémy Stinat comme arbitre principal. Un choix inapproprié pour les Marseillais qui n’ont pas oublié la polémique datant du 14 janvier dernier. Lors du 16e de finale de Coupe de France perdu face à Lille (1-1, 3-4 tab), ce même officiel, en tant que quatrième arbitre, avait dénoncé une attitude menaçante de Medhi Benatia.

Auxerre imite Nice

Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille avait fait l’objet d’un rapport et d’une suspension ferme de trois mois, plus trois mois avec sursis. Plus véhément, le président du LOSC Olivier Létang avait pourtant reçu une sanction plus clémente (un mois ferme et un mois avec sursis). De quoi provoquer la colère du club phocéen qui a envoyé un courrier à la Direction de l’Arbitrage pour souligner son manque d’intelligence émotionnelle après cette désignation. Au passage, la direction marseillaise en a profité pour rappeler certaines incohérences dans les décisions arbitrales.

🔵 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐉 𝐀𝐮𝐱𝐞𝐫𝐫𝐞 ⚪



L’AJ Auxerre s’étonne de la communication et de la polémique déclenchée par l’Olympique de Marseille concernant la désignation de M. Jérémy Stinat pour arbitrer la rencontre de samedi.



A lire ici 👇#TeamAJA #AJAOM — AJ Auxerre (@AJA) February 19, 2025

La révélation de ce courrier n’a évidemment pas échappé à l’AJ Auxerre qui n’accepte pas de voir son futur adversaire mettre la pression sur Jérémy Stinat. « L’AJ Auxerre s’étonne de la communication et de la polémique déclenchée par l’Olympique de Marseille concernant la désignation de M. Jérémy Stinat pour arbitrer la rencontre entre les deux clubs ce samedi 22 février au stade Abbé Deschamps. Au-delà de ce comportement qu’elle juge inapproprié et contraire aux valeurs qui doivent présider à toute rencontre sportive, l’AJA ne doute aucunement que M. Stinat dirigera ce match avec impartialité et probité, loin d’une quelconque emprise », a réagi le promu comme l’OGC Nice l’avait fait avant de battre les Marseillais (2-0) le 26 janvier.