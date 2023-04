Aulas a tout tenté, il refuse de trahir l'OM pour l'OL

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au micro de Zack Nani sur Twitch, Samir Nasri est revenu sur certains moments forts de sa carrière et notamment son départ de l’OM en 2008.

En juillet 2008, Samir Nasri quittait l’Olympique de Marseille et effectuait le grand saut vers la Premier League. Le milieu offensif formé à l’OM faisait l’objet d’un transfert vers Arsenal pour 16 millions d’euros… malgré l’intérêt d’un cador de la Ligue 1. A l’époque, c’est l’Olympique Lyonnais qui dominait outrageusement le championnat de France et selon Samir Nasri, Jean-Michel Aulas a tout fait pour faire de Samir Nasri la star de son recrutement en 2008.

L'OL voulait chiper Nasri à l'OM

Au micro de « Zak en roue libre », l’actuel consultant pour Canal + a effectivement dévoilé que l’OL lui avait déroulé le tapis rouge. Mais pour Samir Nasri, formé à l’OM et supporter du club phocéen avant tout, il n’était pas imaginable de rejoindre le club rhodanien, bien que l’offre des Gones était supérieure à celle d’Arsenal. « Il y avait Bernard Lacombe et Rémi Garde. On discute et attention, ils ont fait une meilleure offre de contrat qu’Arsenal. Mais je ne pouvais pas aller à Lyon. Je suis Marseillais, je ne pouvais pas » explique Samir Nasri avant de poursuivre.

Samir Nasri : "Jorge Sampaoli m'a demandé de revenir à l'OM la saison dernière."



(Twitch Zack Nani) #TeamOM pic.twitter.com/vY5yvTwxzl — Infos OM (@InfosOM_) April 10, 2023

« Je donne l’accord à Arsenal et il y a le président Aulas qui m’appelle et refait une offre. Quand je la regardais, je me disais ‘oh’. Mais non, je suis parti à Arsenal. Je pouvais signer à Arsenal libre, comme plein de joueurs du centre de formation de Marseille l’ont fait, mais c’était impossible pour moi » détaille Samir Nasri. L’ancien milieu offensif de l’OM a par ailleurs raconté qu’il aurait pu revenir dans la cité phocéenne en tant que joueur il n’y a pas si longtemps que cela.

Sampaoli a proposé à Nasri de revenir à l'OM

Et pour cause, un certain Jorge Sampaoli l’a personnellement contacté il y a un an afin de savoir si Samir Nasri était prêt à revenir jouer à l’Olympique de Marseille. Une proposition surprenante qui a sans doute fait hésiter l’ex-international français, lequel a finalement pris la décision de ne pas gâcher l’excellent souvenir qu’il a laissé au Vélodrome, où il restera comme le petit prince des supporters de l’OM, un club dans lequel il a disputé 166 matchs avec les professionnels de 2004 à 2008.