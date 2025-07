Aubameyang trahit l’OM ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Tout proche de résilier son contrat en Arabie Saoudite et de s'engager avec l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang s'est en fait rapprocher discrètement mais efficacement d'un autre club saoudien.

Dans la foulée de la résolution de son contrat avec son club actuel de Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang négocie avec son futur club, et ce n’est pas l’OM. L’attaquant gabonais était pourtant en France ces derniers jours, et il a encore été aperçu à Laval, sa ville de naissance ce jeudi, pour prendre un avion direction le sud de la France. Mais selon les informations d’un journaliste saoudien très suivi, l’ancien buteur de l’ASSE et de Lille notamment, est tout proche de rejoindre Al-Ettifaq. La formation saoudienne a bien évidemment des moyens financiers supérieurs à ceux de l’OM, mais avec sa résiliation négociée avec son club actuel, PEA semblait avoir la volonté de revenir en Europe pour y signer un gros contrat et se confronter à un défi plus compétitif.

مصادر "الجزيرة" #الاتفاق يقترب من حسم صفقة المهاجم الجابوني "أوباميانغ" pic.twitter.com/0eId4NmDqD — أحمد العجلان (@ahmad2man) July 17, 2025

Pablo Longoria vient de lui proposer un contrat de deux ans, mais le voir ainsi tourner le dos à un retour à Marseille pour rester en Saudi Pro League serait tout de même surprenant. Les supporters de l’OM ont en tout cas beaucoup de mal à comprendre cette possible décision ce jeudi soir, même si absolument rien n’est fait tant que rien n’est signé. Et il est possible qu’Aubameyang, peu satisfait par l’offre financière du club phocéen, se lance aussi dans une partie de poker menteur pour obtenir gain de cause avec Pablo Longoria.

De son côté, Ben Jacobs, le journaliste de Give Me Sport spécialisé dans le mercato, confirme l'intérêt de la formation de Steven Gerrard, mais précise que absolument rien n'est fait, et que le désir d'Aubameyang reste de revenir en Europe. L'offre saoudienne le fait néanmoins hésiter, et il prendra sa décision dans les prochains jours.