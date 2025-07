Aubameyang, Paixao, l’OM prépare encore un énorme coup

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM accélère dans ce mercato, mais ce n'est pas encore la dernière ligne droite. Une arrivée de prestige en défense est attendue dans les prochaines semaines.

La ligne d’attaque de l’OM commence à prendre une tournure très sérieuse avec les confirmations des arrivées à venir d’Igor Paixao et de Pierre-Emerick Aubameyang, qui iront compléter un effectif où figurent déjà Mason Greenwood, Amine Gouiri et Jonathan Rowe notamment. De quoi donner de l’espoir aux supporters de l’OM, et du fil à retordre aux défenses françaises et européennes. Mais il faut aussi tenir le coup dans les autres secteurs. Si Marseille est plutôt bien fourni dans l’entrejeu, le constat a été effectué qu’il manquait encore du monde en défense, un secteur de jeu en grande difficulté la saison dernière. Roberto De Zerbi veut blinder son arrière-garde et ne cherche pas un second couteau pour cela.

Laporte n'a toujours pas trouvé son club

Selon les informations d’Abdellah Boulma, l’idée est d’aller chercher un défenseur central de premier plan pour accompagner Leonardo Balerdi en plus de la recrue argentine Facundo Medina. Les seules indications données par le journaliste indépendant sont qu’il s’agit bien d’un défenseur central, et qu’il sera « de haut niveau ». Cela laisse beaucoup de marge mais correspond aussi à des profils déjà ciblés par l’OM, comme Aymeric Laporte en début de mercato. Le défenseur français n’a toujours pas signé avec l’Athletic Bilbao et une surprise n’est donc jamais à écarter totalement même si Pablo Longoria semble avoir bifurqué depuis les contacts du printemps. Les pistes peuvent encore être nombreuses même si les défenseurs centraux de premier plan se vendent à prix d’or ces derniers temps.

Néanmoins, en mettant 35 millions d’euros bonus compris pour s’offrir Igor Paixao, l’OM a démontré qu’il avait les moyens de ses ambitions. Et cela peut laisser augurer d’une arrivée de grande ampleur au mois d’août, pour donner encore un peu plus d’allure à cette formation de Roberto De Zerbi qui sera à prendre au sérieux dans la saison qui arrive.