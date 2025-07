Aubameyang a signé, l’OM fonce dessus ‍!

Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé un accord pour mettre fin à son contrat en Arabie Saoudite, et trouve désormais libre de tout engagement.

Parti pour l’Arabie Saoudite il y a un an de cela, Pierre-Emerick Aubameyang a déjà mis fin à son aventure dans le Royaume du Golfe. Alors qu’il lui restait encore un an de contrat, le Gabonais a trouvé un accord pour résilier son bail avec Al-Qadsiah ce jeudi, et a signé la fin de son engagement annonce Fabrizio Romano. Aubameyang est désormais libre de signer pour le club de son choix et ne manque pas de propositions.

Il semble vouloir écarter toutes les offres venues des clubs du Moyen-Orient et privilégie une signature à l’OM. Le club marseillais va ainsi lui faire une offre ferme de deux ans de salaire, avec toutefois une grosse baisse de salaire à la clé par rapport à son dernier passage en Provence. Néanmoins, les discussions sont bien engagées et l’OM est en position de force pour boucler cette arrivée qui resterait tout de même spectaculaire.





🚨🇬🇦 Understand Pierre-Emerick Aubameyang has now signed his contract termination at Al Qadsiah.



Auba, free agent and ready for new chapter after 21 goals and 4 assists in 36 games last season in Saudi.



Olympique Marseille, in concrete talks with his camp over two year deal. 👀 pic.twitter.com/jHtTQhyBUZ