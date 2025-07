Aubameyang à l’OM, la signature express

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a décidé d'effectuer une offre rapide à Pierre-Emerick Aubameyang pour le convaincre de revenir à l'OM disputer la Ligue des Champions cette saison.

Un joueur libre, attaquant expérimenté et ancien élément du club qui a marqué positivement les esprits, forcément l’OM fonce dessus. Pablo Longoria a effectué ce vendredi une proposition de contrat à Pierre-Emerick Aubameyang, qui négocie la fin de son contrat à Al-Qadsiah, avec qui il a été encore une fois très efficace cette saison. Le joueur gabonais et ses représentants ont bon espoir qu’il soit très bientôt libre de tout engagement, et c’est pourquoi l’OM a décidé de se précipiter. Selon l’informateur italien Nicolo Schira, l’offre est donc tombée et il s’agit d’un contrat d’un an, avec un salaire qui sera forcément inférieur à la fois à ce qu’il touchait à l’OM en 2023-2024, mais aussi à ce qu’il touchait en Arabie saoudite la saison passée. Il n’en reste pas moins que l’effort financier sera aussi ajusté avec l’âge du joueur, puisque le natif de Laval a désormais 36 ans.

Neal Maupay viré par Aubameyang ?

Pablo Longoria n’a en tout cas pas envie de laisser passer une telle occasion, notamment pour suppléer Amine Gouiri, qui vient de faire six mois exceptionnels à Marseille mais ne donne pas forcément toutes les garanties de régularité pour une saison de Ligue des Champions. Aubameyang a déjà démontré qu’il savait performer au plus haut niveau, et il a visiblement l’envie de marquer encore les esprits en Europe cette saison. Nul doute que ce recrutement, s’il parvenait à être effectué, donnerait satisfaction aux supporters pour compléter l’attaque de l’OM où Neal Maupay pourrait être envoyé vers la sortie avec une telle recrue. L’avant-centre français prend en tout cas part à la reprise à l’heure actuelle, en attendant de voir si la star Aubameyang va revenir sur le Vieux Port.