Aubameyang à l’OM, deux nouvelles informations

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pierre-Emerick Aubameyang fait saliver l'OM, mais il fait surtout patienter le club provençal, qui reste confiant en raison de la parole donner par son ancien joueur. En période de mercato, cela reste fragile.

Le dossier Pierre-Emerick Aubameyang tient en haleine les supporters de l’Olympique de Marseille, qui n’ont pas grand chose à se mettre sous la dent en ce mois de juillet, après un démarrage en trombe. L’attaquant gabonais vient de résilier son contrat en Arabie saoudite, et ambitionne un retour en Europe pour un dernier gros défi. Mais après avoir trouvé un accord pour partir librement de Al-Qadsiah, il serait entré en discussions avec un autre club de la Saudi Pro League, Al-Ettifaq, selon les révélations effectuées jeudi soir dans la presse saoudienne. Forcément, les conditions financières d’une telle arrivée sont supérieures à ce que l’OM peut lui proposer. Cela même si Pablo Longoria consent à lui proposer un contrat de deux ans, ce qui n’est pas évident pour un joueur de 36 ans.

Il a donné sa parole, et demande un délai

Résultat, le joueur hésite mais Marseille tient toujours la corde. Foot Mercato a ainsi précisé ce vendredi midi qu’Aubameyang avait annoncé à l’OM qu’il souhaitait revenir au club, un an après son départ. Cette volonté a rassuré les dirigeants olympiens, qui misent beaucoup sur son arrivée pour en faire une doublure de luxe d’Amine Gouiri, et un élément d’expérience pour la campagne en Ligue des Champions. L’optimisme est donc toujours de mise pour le club provençal, qui adore trouver des joueurs libres pour éviter de payer des indemnités de transferts. Le natif de Laval a ce profil parfait et l’OM ne compte pas laisser passer sa chance. Et à moins d’un nouveau retournement de situation, la formation phocéenne espère bien pouvoir compter sur lui d’ici la fin du mois de juillet, car le Gabonais a demandé quelques jours de réflexion pour décider de son avenir.