« ‍Au départ, c’est Rulli qui voulait se battre ‍», le clan Rabiot se lâche

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Adrien Rabiot a été éjecté de l'OM cet été, pour rejoindre le Milan AC par la petite porte. Il n'en revient toujours pas d'avoir payé cette altercation surréaliste dans le vestiaire marseillais.

Voilà désormais 24 heures qu’Adrien Rabiot n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Dans un retournement de situation que personne n’avait vu venir, le milieu de terrain a tout simplement été éjecté par son club après une rixe dans le vestiaire suite au match face à Rennes lors de la première journée. Si un comportement irréprochable est logiquement demandé aux joueurs professionnels, ce n’est pas la première ni la dernière prise de bec dans un vestiaire et cela passe habituellement entre les gouttes. Avec au pire une sanction disciplinaire et une amende. Jamais Adrien Rabiot n’a pensé que l’OM allait le mettre à la porte pour cet écart qui est en plus totalement minimisé par son entourage. Maintenant que l’international français a signé au Milan AC pour trois saisons, les langues se délient et on comprend encore moins l’attitude des dirigeants marseillais, qui ont lâché un joueur capital qui envisageait de prolonger, pour une altercation dont il n’était même pas l’investigateur.

Rabiot adorait Benatia

Un Parisien promet l'enfer à l'OM sans Rabiot https://t.co/RjqVirlnlN — Foot01.com (@Foot01_com) September 2, 2025

« Adrien a tenté d’expliquer qu’il n’était pas à l’origine de la bagarre avec son coéquipier Rowe. Au départ, c’est le gardien Rulli qui voulait se battre et Adrien a d’abord voulu calmer les choses avant que tout ne dégénère. Mais il n’est pas en colère profonde. C’est vraiment l’incompréhension qui domine. Il avait des bonnes relations avec ses dirigeants, notamment le directeur sportif Medhi Benatia », a fait savoir un proche d’Adrien Rabiot dans les colonnes du Parisiens.

Ce n’est pas du tout la version des faits de l’OM, qui estime que les dérives vécues à Rennes ne peuvent faire l’objet d’aucun pardon. Marseille a jeté de l’huile sur le feu dès que l’information est parue dans la presse, et cela a beaucoup surpris le clan Rabiot. « Quand tout s’est enflammé publiquement, il avait refusé de s’exprimer en pensant que tout allait se calmer. Au fond de lui, il reste encore un peu interloqué », a livré l’entourage du milieu de terrain désormais au Milan AC, qui ne comprend pas à quel point l’OM a pu le lâcher. On peut en effet se demander ce qu’il se serait passé si de tels événements avaient eu lieu au mois de septembre, sans possibilité de vendre le joueur pour plusieurs mois, et si l’OM aurait pris la décision de le mettre sur la liste des transferts en se privant de ses services.