Attentisme ? Non, le mercato de l'OM sera intelligemment construit

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM progresse doucement mais surement dans son mercato estival. Toutefois, certains supporters peuvent être déçus de ne voir aucune star en approche alors qu'il faut jouer la C1 cette saison. Pas de problème, les recruteurs marseillais œuvrent dans l'ombre.

L'échéance approche pour l'OM. Dans moins de deux mois, les Marseillais joueront leur premier match de poules en Ligue des champions. Et sur ce que l'on a vu ce samedi contre Norwich, il y a des progrès à faire. Il faut donc rapidement chercher de nouvelles recrues pour renforcer une équipe olympienne qui a aussi perdu quelques éléments comme William Saliba. Le temps presse mais, pourtant, l'OM ne se précipite pas et les nouveaux joueurs arrivent tranquillement au compte-gouttes. Le dernier étant Chancel Mbemba, arrivé libre vendredi soir après quatre saisons disputées au FC Porto. Certains postes restent déficients, certaines stars sont ardemment souhaitées mais pas de panique. Le club marseillais sait ce qu'il fait.

Patience, Cardoze promet entre cinq et huit recrues

En tout cas, c'est ce qu'affirme Jacques Cardoze. Le directeur de la communication de l'OM est revenu sur le début de mercato de son club, au micro de BFM Marseille. Il a tenté de rassurer les supporters marseillais, livrant des indications sur la stratégie globale de Pablo Longoria cet été. L'OM attend encore des recrues d'ici la fin du mercato estival mais tous les noms ne sont pas forcément connus. L'OM est à l'affût des bonnes opportunités, quitte à attendre le dernier moment pour conclure les pistes suivies.

« Il l'a dit Pablo, c'est un mercato qui peut bouger à tout moment. Il faut s'attendre à ce que ça puisse se débloquer d'une journée à l'autre. Ça peut aller très vite, c'est un marché d'opportunité. C'est un mercato où il faut savoir être lent, patient. C'est toujours un moment angoissant pour les supporters car on veut toujours avoir les meilleurs joueurs mais de l'intérieur du club, ce qui compte, c'est de rester serein et de travailler calmement. La consigne et le mot d'ordre, c'est d'être calme et patient. Mais oui, il y aura entre cinq et huit recrues mais il peut se passer beaucoup de choses au niveau des arrivées et des sorties », a affirmé Jacques Cardoze. La patience est demandée aux supporters marseillais, toutefois il ne faudra pas les décevoir sous peine de mettre rapidement le groupe d'Igor Tudor sous pression.