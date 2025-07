Arsenal vire deux joueurs, l’OM est chaud

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM, à la recherche des bons coups sur le marché des transferts pour se renforcer en vue de la Ligue des Champions, voit Arsenal pousser vers la sortie plusieurs joueurs intéressants.

Arsenal est en train de se préparer une grosse équipe pour la saison prochaine, de façon à enfin aller chercher des titres majeurs. Mikel Arteta a carte blanche et a surtout carte bleue pour faire de grosses dépenses à tous les niveaux. Il a déjà fait venir Martin Zubimendi, Kepa Arrizabalaga et Christian Norgaard, et rêve de faire signer Viktor Gyokeres désormais. Dans le sens contraire, l’entraîneur espagnol a signifié à plusieurs joueurs qu’il ne comptait pas sur eux pour la saison à venir. Selon The Guardian, Jakub Kiwior n’aura pas sa place dans la saison à venir, lui qui sera le quatrième choix chez les centraux malgré sa belle deuxième partie de saison dernière. Le Polonais sera donc à l’écoute des offres, et selon les informations de L’Equipe au début de l’été, c’est un joueur qui plait beaucoup à Roberto De Zerbi en raison de sa polyvalence et son abnégation. De quoi compléter la ligne défensive de l’OM, qui est encore fragile malgré le recrutement de Facundo Medina ? Il faudra pour cela y mettre le prix, Kiwior étant évalué au-delà de 20 millions d’euros.

Trossard et De Zerbi, ce n'est pas l'amour fou

Parmi les autres joueurs qu’Arsenal ne retient pas, se trouve une ancienne piste de l’OM en la personne de Leandro Trossard. L’ailier gauche est capable de dynamiser les couloirs et Roberto De Zerbi l’avait beaucoup apprécié à Brighton avant que cela ne dégénère entre les deux hommes, et provoque la mise à l’écart du Belge et un clash rendu public. Plusieurs années plus tard, le Diable Rouge est désormais disponible pour un tarif d’environ 20 millions d’euros également, et Arsenal n’a reçu aucune offre malgré quelques intérêts venus d’Allemagne et de Turquie. Avec encore seulement un an de contrat restant, Trossard pourrait donc voir son prix être revu à la baisse, alors qu’il sort d’une saison correcte avec 56 matchs disputés, et 10 buts comme 10 passes décisives. L’OM, qui aime bien être à l’affut des bons coups, pourrait donc se laisser tenter par des joueurs sur lesquels Arsenal ne compte pas beaucoup, mais qui peuvent amener du haut niveau et de l’expérience à l’effectif olympien.