Arnaqué à Marseille, Pape Gueye raconte toute l’histoire

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pendant ses années passées à l’Olympique de Marseille, Pape Gueye a connu une mésaventure avec un influenceur. L’international sénégalais a été victime d’une escroquerie.

Pape Gueye ne garde pas que de bons souvenirs de ses années à Marseille. Sans parler des tensions avec le président Pablo Longoria et de sa mise à l’écart, le milieu de Villarreal se souvient d’un épisode désagréable avec un influenceur. L’international sénégalais avait tendu la main à son compatriote avant de se rendre compte qu’il était victime d’une escroquerie.

OM : Pape Gueye attaque Longoria, la vengeance est terrible https://t.co/vSHWRXDdpx — Foot01.com (@Foot01_com) July 26, 2024

« J'étais à Marseille et il y avait un snapchateur que les gens connaissent. Ils ne m'ont plus vu avec lui donc ils se disaient que c'était bizarre, a raconté Pape Gueye à LeChairman sur YouTube. Je suis dans une ville, le gars est Sénégalais, moi aussi donc je l'ai pris un peu comme mon petit frère. Je lui donnais des places pour le stade, je l'invitais. A la CAN, je lui ai ouvert des portes… Je le fais toujours avec le cœur, derrière je n'ai rien. Je m'entendais bien avec lui. » Mais l’influenceur a fini par abuser de sa générosité.

« J'avais une carte bancaire du Sénégal, où il fallait aller sur internet pour consulter son solde. Donc l'argent du Sénégal, je n'y touchais pas. Ce gars venait chez moi, a confié l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Dieu merci, il n'y a eu aucun cambriolage. Mais ce n'est pas tout le monde qui est rentré chez moi. Je faisais vraiment attention. Dans un moment d'inattention, où on était ensemble, il a pris ma carte bancaire du Sénégal en photo. »

Pape Gueye a tout récupéré

« J'ai su quelques mois après qu'il s'envoyait de l'argent via PayPal avec ma carte bancaire du Sénégal donc je ne recevais pas les notifications, a poursuivi Pape Gueye, qui a finalement récupéré l’argent volé. Il m'a tout remboursé, c'était un bon montant. » Marqué par cette mésaventure, le milieu de terrain se montre plus prudent. « Tu es obligé de faire attention à tout le monde. J'ai aussi eu une trahison avec l'un de mes meilleurs amis », a révélé le joueur formé au Havre, loin d’être le seul footballeur victime de ce genre d’escroquerie.