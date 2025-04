Arabie Saoudite ‍: Aouar claque la porte et appelle l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Désireux d'étoffer son effectif en cas de qualification pour la Ligue des Champions, l'OM s'est vu proposer un certain Houssem Aouar, qui ne compte pas rester longtemps en Arabie Saoudite.

A 26 ans, Houssem Aouar cherche sa voie. Le milieu de terrain, pépite de l’Olympique Lyonnais pendant quasiment 8 saisons, avait tenté sa chance à l’AS Roma en 2023, sans parvenir à s’imposer en Italie. Son départ pour l’Arabie Saoudite avait surpris tout le monde, lui qui s’était engagé pour quatre ans avec Al-Ittihad. Mais entre ses blessures et son rendement jugé insuffisant, l’international algérien ne convainc pas dans le Royaume du Golfe, malgré la belle saison de son club bien parti pour aller chercher le titre en Saudi Pro League. Même s’il réalise une saison correcte, le milieu de terrain a fait savoir par le biais de son entourage à Africa Foot qu’il ne comptait pas s’éterniser en Arabie saoudite, et donc repartir en Europe dès l’été prochain. Il s’estime injustement critiqué et capable de regagner sa place dans un club européen. Et l'OM se retrouve donc cité.

Le LOSC, l'OM et Bournemouth sur le coup

« L’international algérien a récemment subi une pression énorme, malgré ses bonnes performances et sa régularité. En témoigne le fait qu’il est l’un des joueurs les plus recherchés en Europe, notamment en France et en Premier League anglaise. Il suscite l’intérêt des clubs français de Lille et de l’Olympique de Marseille, ainsi que de l’AFC Bournemouth », a fait savoir un membre de l’entourage de Houssem Aouar au média africain. Voir Mehdi Benatia lorgner sur un joueur qu’il apprécie n’est pas étonnant, même si la concurrence est terrible au milieu de terrain à l’OM. Mais en cas de qualification pour la Ligue des Champions, il va falloir recruter du monde dans tous les secteurs. Il reste à savoir si ce sera le Houssem Aouar qui avait porté l’OL en demi-finale de la Ligue des Champions en 2020, ou si c’est celui plus moribond de ces dernières années.