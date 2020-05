Après le PSG au Qatar, l'OM à l'Arabie Saoudite, Pierre Ménès se marre

Dans : OM.

Les rumeurs continuent de courir sur un possible rachat de l’OM. Cela a le don d’inspirer Pierre Ménès.

D’un côté, il y a la réalité, avec de grosses difficultés économiques pour la formation marseillaise qui enchaine les années de déficit malgré les grosses sommes investies par son propriétaire. De l’autre, il y a la possibilité pour le propriétaire américain Frank McCourt de limiter la casse financièrement en trouvant un acheteur pour un club où il a mis beaucoup d’argent, avec toutefois l’intention de fermer le robinet désormais. Un avenir qui s’assombrit malgré la réussite sportive de cette saison 2019-2020, avec le billet en Ligue des Champions qui va avec. De quoi inquiéter les supporters, qui craignent un été sanguinaire au niveau du recrutement. Autant dire que l’espoir d’un rachat du club par un milliardaire saoudien nourrit les fantasmes. Un peu trop au goût de Pierre Ménès, pour qui il faut rester mesuré, même si le consultant de Canal+ ne peut pas s’empêcher d’envoyer un petit tacle au passage.

« Frank McCourt est un businessman et il doit trouver que la plaisanterie lui coûte très cher. Il ne faut pas oublier que le club est sous le feu et dans le viseur de l’UEFA et du fair-play financier. A vendre, pourquoi pas ? Mais il faut un acheteur. Je sais qu’il y a des rumeurs saoudiennes, mais ça reste un serpent de mer, car ce n’est quand même pas la première fois que ça arrive. Si les Saoudiens en avaient voulu, je pense qu’ils auraient bougé bien avant. On parle d’une offre à 400 ME, car il faut aussi que McCourt rentre dans ses sous. Mais enfin acheter le club pour 400 ME, et faire un recrutement après, cela peut monter à un minimum 600 ME, cela fait des sous. Je vois les Marseillais qui s’enflamment beaucoup. Je trouve ça assez savoureux de voir les Marseillais si enthousiastes de voir des Saoudiens arriver après avoir autant taillé les Qataris, c’est juste une petite remarque au passage. On verra, ne nous enflammons pas trop vite de peur d’être déçus, car bien évidemment ce serait formidable que l’OM puisse bâtir une grande équipe qui puisse lutter avec le PSG. Cela donnerait une saveur toute particulière à notre championnat qui en manque un peu », a prévenu dans son émission « Pierrot Face Cam », le chroniqueur, pour qui un deuxième géant en Ligue 1 ne serait pas de refus pour le suspense.