Anselmino à l'OM, une bonne et une mauvaise nouvelle

L’OM a toqué à la porte de Chelsea pour obtenir le prêt du défenseur central Aaron Anselmino d’ici la fin du mercato. Les négociations s’accélèrent, mais la concurrence est rude selon Fabrizio Romano.

L’Olympique de Marseille a déjà fait signer deux joueurs depuis le début du mercato hivernal avec Luiz Felipe et Amine Gouiri. Face à la presse vendredi, Roberto De Zerbi a salué le travail de ses dirigeants, mais l’entraîneur italien a aussi profité de l’occasion pour mettre la pression à Pablo Longoria et à Medhi Benatia. L’ancien coach de Brighton attend encore des renforts, en défense et au milieu de terrain. Le message a été reçu cinq sur cinq par le board de l’OM, qui a activé ces dernières heures la piste Aaron Anselmino en tentant de le récupérer en prêt à Chelsea. Une piste très sérieuse qui se confirme au fil des heures comme l’a révélé le journaliste Fabrizio Romano sur son compte X.

🚨🇦🇷 EXCL: Olympique Marseille working to get Aaron Anselmino deal done… and Atalanta have now also emerged as contenders in the race.



Atalanta are looking for new CB and asked for Anselmino, OM are already in advanced talks to sign him on loan from Chelsea. pic.twitter.com/rFyVWYQxxy