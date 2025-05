Angel Gomes à l’OM, c'est confirmé

Dans : OM.

En fin de contrat avec Lille, Angel Gomes a confirmé son départ et va maintenant choisir son futur club. L’OM est plus que jamais en course pour s’offrir l’international anglais lors de ce mercato estival.

Très peu utilisé par Bruno Genesio cette saison, Angel Gomes laissera tout de même un excellent souvenir au LOSC. Recruté gratuitement à Manchester United en 2020, l’international anglais a enchaîné les très bonnes saisons à Lille, au point de devenir l’an passé une pièce maîtresse de l’équipe de Paulo Fonseca. Les négociations pour sa prolongation n’ont toutefois pas abouti et pour Angel Gomes, l’heure est à présent de choisir son futur club. Rien ne dit que le natif de Londres va quitter la Ligue 1 puisque l’Olympique de Marseille est bouillant à l’idée de le récupérer gratuitement.

Le fort intérêt de l'OM pour Angel Gomes se confirme

Une information sortie il y a plusieurs jours par L’Equipe et confirmée ces dernières heures par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano. « Angel Gomes a confirmé sa décision de quitter Lille en tant que joueur libre cet été. Plusieurs clubs ont entamé des discussions pour signer Gomes gratuitement. L’OM est dans la course, et d’autres clubs aussi » a publié le journaliste italien, confirmant l’intérêt très prononcé de Medhi Benatia et de Pablo Longoria à l’égard du milieu de terrain de 24 ans.

🚨 Angel Gomes confirms decision to leave Lille as free agent this summer.



Reste maintenant à voir si le club phocéen aura les faveurs du joueur anglais, ou si ce dernier privilégiera un retour au pays pour la suite de sa carrière. Il y a quinze jours, notre confrère Loïc Tanzi, qui révélait l’intérêt de l’OM pour Angel Gomes, confiait par ailleurs que la concurrence était importante dans ce dossier, notamment en provenance de Premier League. Raison pour laquelle les dirigeants de l’OM souhaitaient aller vite en se montrant très pressants pour obtenir la signature du joueur. Il n’y a plus qu’à patienter un peu pour voir si les efforts du board olympien seront payants dans ce dossier, ou si Angel Gomes succombera aux offres britanniques cet été.