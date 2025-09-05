Anderlecht vient taper à la porte de l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

A trois jours de la fin du mercato en Belgique, Anderlecht cherche un numéro 9 et regarde en France, du côté de l'OM.

Les Mauves ciblaient Sekou Mara, mais ce dernier va s’engager en prêt du côté de l’AJ Auxerre. L’un des plans B se nomme Neal Maupay, affirment des sources belges. L’attaquant est poussé dehors par les dirigeants marseillais, et a bien compris que son temps de jeu serait réduit à néant, lui qui n’a même pas été inscrit sur la liste des joueurs inscrits pour disputer la Ligue des Champions. L’OM ne sera clairement pas très regardant sur le prix demandé, même si l’ancien joueur de Nice possède encore trois ans de contrat avec la formation provençale.

🚨Anderlecht is volop op zoek naar een vervanger voor Kasper Dolberg. In de geruchtenmolen circuleren al enkele namen. Zo zouden onder andere de 23-jarige spits Sékou Mara van #Strasbourg en de 29-jarige Neil Maupay, momenteel onder contract bij #Marseille , op de Brusselse radar… pic.twitter.com/mZZLGeEY1f — Update (@rscaupdate) September 5, 2025

C’est surtout au niveau du salaire que Maupay devra certainement faire un effort s’il veut se trouver un nouveau point de chute. Ces derniers jours, le PAOK Salonique était intéressé par la venue l’ancien d’Everton, mais le fait qu’il n’ait pas pu signer à temps pour être inscrit sur les listes en Europa League a refroidi le club grec, qui n’a toutefois pas officiellement abandonné la possibilité de le faire signer.