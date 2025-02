Amine Gouiri et l'OM, il sent la catastrophe venir

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Amine Gouiri fait l’unanimité à Marseille depuis sa signature avec déjà trois passes décisives à son actif en seulement deux matchs. Daniel Riolo n’est pourtant pas très convaincu par le profil de l’international algérien.

Recruté cet hiver pour près de 20 millions d’euros afin de remplacer Elye Wahi, parti à Francfort, Amine Gouiri n’a pas mis longtemps avant de se faire adopter par ses coéquipiers et par les supporters de l’Olympique de Marseille. Décisif dès son entrée en jeu face à l’OL le week-end dernier avec une passe décisive, l’international algérien a remis ça face à Angers ce dimanche avec deux offrandes pour Rabiot et Maupay. Avec trois passes décisives à son compteur en seulement deux matchs disputés, l’ancien Rennais a parfaitement démarré son aventure en Provence.

Pourtant, le journaliste Daniel Riolo n’est pas du tout convaincu par le joueur et encore moins par son positionnement en tant qu’avant-centre dans le système de Roberto De Zerbi. Sur RMC, l’éditorialiste a par ailleurs fait savoir qu’il attendait de l’OM un mercato quatre étoiles l’année prochaine afin d’amener de la vitesse dans le jeu marseillais, ce qui sera nécessaire en Ligue des Champions. « Pour avoir plus d’ambitions l’année prochaine, il va falloir que l’OM apporte de la vitesse à son jeu. Je suis déjà en train de penser à la suite et ce Marseille a une marge de progression énorme » a glissé Daniel Riolo avant de poursuivre.

Gouiri en neuf, Riolo n'est pas convaincu

« Ce soir face à Angers, c’était lent, il manquait de vitesse, tu joues avec un attaquant Gouiri qui n’est pas un vrai neuf. A ce poste il n’apporte pas plus qu’un Maupay, il faudra lui trouver un autre rôle. Ce soir ça passe car ils sont supérieurs, et il y a maintenant beaucoup de confiance dans l’équipe » a lancé le journaliste de l’After Foot, qui attend plus de l’OM et qui n’est pas du tout convaincu par le rôle offert par Roberto De Zerbi à Amine Gouiri au sein de l’équipe. La question est maintenant de savoir si l’international algérien réussira à faire mentir le journaliste en enchainant les bonnes performances à ce poste d’avant-centre et en trouvant surtout la régularité qui lui a tant manqué à Nice puis à Rennes ces dernières années.