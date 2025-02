Amine Gouiri à l'OM, Longoria sort le champagne

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a décidé de miser très gros sur Amine Gouiri comme renfort offensif. Si les supporters sont dubitatifs, Pablo Longoria est certain que cela va matcher.

Malgré une carrière déjà bien remplie, il faut rappeler qu’Amine Gouiri n’a que 24 ans au moment où il vient de signer à l'OM. L’international algérien a très tôt débuté avec l’Olympique Lyonnais, son club formateur qu’il avait rejoint à l’âge de 13 ans et avec qui il a disputé 15 matchs en professionnel avant de filer à Nice. C’est chez les Aiglons que l’attaquant parvient à exploser, y restant deux ans avant de rejoindre Rennes, avec qui le début d’aventure a été épatant sous Bruno Genesio, quand les buts s’empilaient et qu’il était juste derrière Lionel Messi au classement des buteurs de la Ligue 1 en 2022-2023 avec 15 réalisations.

Longoria est sûr de son coup

Depuis, la magie a disparu et l’Algérien, souvent prévisible et loin du but, n’a plus retrouvé son efficacité avec les Rouge et Noir. Son arrivée à l’OM, officialisée ce vendredi soir, va changer sa carrière et être une véritable réussite. C’est ce qu’a confié en privé Pablo Longoria, persuadé d’avoir fait le bon choix en recrutant le natif de Bourgoin, selon des indiscrétions révélées par RMC. La radio sportive dévoile que le président marseillais est absolument sûr de son coup, ce qui tranche avec les supporters provençaux, pour qui le montant déboursé (19 millions d’euros hors bonus) et la forme de l’Algérien, posent clairement question.

Mais le président espagnol n’a aucun doute, lui qui observe Amine Gouiri depuis trois ans et son éclosion à Nice. Il est persuadé que le Fennec va retrouver son talent, son efficacité et sa capacité à créer des différences à Marseille, et apporter une touche technique nécessaire dans le coeur du jeu où Gouiri aime bien se retrouver. Conscient que, avec trois buts et deux passes décisives cette saison, l’ancien de l’Olympique Lyonnais est loin d’afficher des statistiques convaincantes, l’OM est persuadé d’avoir fait un gros coup et que les quasi-20 millions d’euros lâchés vont très rapidement être rentabilisés.