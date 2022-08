Alexis Sanchez viré pour 5 millions, l'OM pleure de joie

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A l'entame du dernier mois du mercato, l'Olympique de Marseille pourrait frapper un grand coup. Toutes les planètes s'alignent pour que la signature d'Alexis Sanchez soit rapidement officialisée par Pablo Longoria.

Pour oublier la gueule de bois engendrée par des performances sportives décevantes lors des matchs de préparation, rien de tel qu’une signature d’un joueur au nom clinquant à l’Olympique de Marseille. Car même si Alexis Sanchez n’est à 33 ans plus à son meilleur niveau, l’avant-centre international chilien a un CV qui parle pour lui. Passé par River Plate, Arsenal, le FC Barcelone, Manchester United et l’Inter, rien que ça, l’attaquant devrait rapidement s’engager avec l’OM annoncent plusieurs médias, dont Gianluca di Marzio L’Equipe. Lié encore un an avec les Nerazzurri, Alexis Sanchez n’a plus la confiance de Simone Inzaghi, mais il fallait cependant trouver une solution afin qu’il soit libéré.

Payé pour être viré de l'Inter, Alexis Sanchez touche 5 millions d'euros

Et dans le monde merveilleux qu’est le football, c’est le club milanais qui a gentiment poussé son joueur vers la porte, en lui offrant un chèque de dédommagement de 5 millions d'euros pour sa dernière année de contrat. Soit évidemment moins que le salaire qu’aurait touché le joueur s’il était resté à l’Inter. Dans ce deal gagnant-gagnant, l’OM est l’autre bénéficiaire de cette situation, puisque le club phocéen n'aura aucune indemnité à verser pour recruter Alexis Sanchez. Et donc il peut faire un effort sur le salaire, même si le joueur a déjà touché une grosse somme de l'Inter Milan et surtout il signera un contrat de deux ans, ce qui n'était pas gagné.

Tandis que le quotidien sportif et Di Marzio confirment que l’Inter et Alexis Sanchez ont finalisé cette rupture à l’amiable, l’Olympique de Marseille a de son côté travaillé sur le futur contrat de celui qui est vraiment un grand attaquant. La star chilienne est déterminée à jouer la Ligue des champions avec son nouveau club et c’est grâce à son ticket en C1 que Pablo Longoria a rapidement fait la différence par rapport à des clubs concurrents dans ce dossier. Rien n'est signé entre le joueur aux 146 sélections avec le Chili, mais l'affaire est désormais très bien engagée. Il faut désormais voir si le Alexis Sanchez de 2022-2023 qui jouera sous le maillot de l'OM sera au niveau attendu, car il faut remonter à 2016-2017 pour trouver trace d'une saison fracassante du buteur. A l'époque il avait marqué 30 buts toutes compétitions confondues avec Arsenal. S'il réédite cet exploit, Longoria aura fait l'affaire du siècle.