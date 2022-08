OM : Alexis Sanchez arrive à Marseille, tout s'emballe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La piste Alexis Sanchez continue de se réchauffer à Marseille, où l’international chilien est grandement espéré d’ici la fin du mercato. La presse italienne annonce une signature imminente.

Très actif depuis le début du mercato, l’Olympique de Marseille s’est globalement contenté de recrues à moindre coût pour le moment. Le mois d’août pourrait réserver aux supporters olympiens de très bonnes surprises avec deux recrues d’un calibre supérieur. Pablo Longoria vise un milieu défensif et un attaquant et vraisemblablement, le président de l’OM veut frapper fort. Au milieu de terrain, il espère trouver un accord avec Lens pour Seko Fofana. Devant, c’est Alexis Sanchez qui est pisté par l’état-major de l’OM. Et dans son édition du jour, le Corriere dello Sport confirme que la piste de l’international chilien ne cesse de se réchauffer à Marseille. La preuve, son agent Fernando Felicevich est attendu en Provence dans les prochaines heures afin de rencontrer Pablo Longoria et continuer les discussions dans le but de trouver un accord définitif avec l’Olympique de Marseille. Selon la Gazetta dello Sport, le joueur est « très proche » de signer un contrat de deux ans avec l'OM où il devrait toucher 3 millions d'euros par saison.

Alexis Sanchez toujours plus proche de l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Cependant, si Alexis Sanchez a d’ores et déjà donné son accord de principe pour rejoindre l’OM mais désormais, les deux parties doivent s’entendre sur le plan financier alors que le Chilien, en fin de contrat avec l’Inter Milan jusqu’en 2023, touche 7 millions d’euros par an chez les Nerazzurri. L’OM et Alexis Sanchez vont discuter salaire et contrat. En cas d’accord, sa résiliation de contrat avec l’Inter Milan ne sera qu’une formalité. Et pour cause, le club milanais veut dégraisser dans le but d’alléger sa masse salariale et ne s’opposera pas au départ du Chilien, cinquième dans la hiérarchie des attaquants aux yeux d’Inzaghi, lequel peut déjà compter sur Lukaku, Dzeko, Martinez et Correa. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria, qui marche sur un fil avec les finances de l’OM malgré la qualification en Ligue des Champions, parviendra à finaliser un accord contractuel avec l’agent d’Alexis Sanchez. Ce qui redonnerait sans doute du baume au cœur des supporters olympiens, qui ont vécu une préparation assez inquiétante.