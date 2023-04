Alexis Sanchez fait le tri, l'OM y voit plus clair

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez ignore encore s’il activera l’option pour une année supplémentaire qui figure dans son bail. Le Chilien attend encore des garanties sportives pour se réengager. Mais une chose est sûre, c’est que l’attaquant donnera la priorité au club phocéen.

Affecté par l’élimination en quart de finale de la Coupe de France, après la défaite surprise contre Annecy (2-2, 7-6 tab), Alexis Sanchez avait fait trembler l’Olympique de Marseille. L’attaquant en fin de contrat s’était dit prêt à rester à condition que le club phocéen soit armé pour remporter des titres. Quelques semaines plus tard, son discours est devenu plus rassurant. Son avenir dépend probablement d’une qualification en Ligue des Champions, objectif que l’actuel deuxième de Ligue 1 n’a pas encore atteint.

Priorité à l'OM

Mais Alexis Sanchez, qui dispose d’une option pour une année supplémentaire, affiche déjà sa volonté de continuer à l’Olympique de Marseille. « Alexis poursuivra sa carrière en Europe et Marseille a la priorité, a annoncé son agent Fernando Felicevich à El Mercurio. Le club français est très content de lui et s'attend à ce qu'il reste. » Ainsi, le représentant du Marseillais ferme la porte à River Plate, annoncé parmi les pistes d’Alexis Sanchez pour la saison prochaine. Voilà qui devrait rassurer la direction et les supporters olympiens, sachant que le principal intéressé avait lui-même annoncé la couleur le mois dernier.

El representante de Alexis Sánchez descarta completamente que el futbolista vuelva a River Plate y define los objetivos del tocopillanohttps://t.co/iV7Npo1Jwe — Deportes El Mercurio (@ElMercurio_DEP) April 21, 2023

« Le club me fait confiance et s’occupe de moi, et quand on s’occupe bien de vous, il ne vous reste plus qu’à faire vos preuves, avait confié l’ancien joueur de l’Inter Milan sur TVN. (…) J’ai un contrat d’un an à Marseille, j’aimerais le prolonger, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Si ça devait se faire maintenant (sa prolongation) ? Oui. Je suis heureux et content avec eux, j’aime les supporters et ils s’occupent bien de moi. » En conservant sa deuxième place en championnat, l’Olympique de Marseille devrait être en mesure de garder son attaquant.