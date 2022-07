Alexis Sanchez à l’OM, réponse décisive dans 48h

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato de l'OM est encore loin d'être terminé. Le club phocéen est très intéressé à l'idée de recruter Alexis Sanchez en provenance de l'Inter.

L'OM sait que les attentes seront très fortes la saison prochaine. Le retour du club phocéen en Ligue des champions fait logiquement fantasmer les fans. Et ces derniers veulent voir des grandes joueurs rejoindre les rangs olympiens. Mais pour le moment, le marché des transferts réalisé par l'OM a de quoi en perdre certains. Le départ de Jorge Sampaoli couplé à l'arrivée d'Igor Tudor a forcément changé quelques plans. Pour le moment, des recrues intéressantes ont signé, mais aucun grand nom n'a rejoint la cité phocéenne. Cela pourrait changer dans les prochaines heures avec l'arrivée à l'OM d'un certain Alexis Sanchez. A un an de la fin de son contrat avec l'Inter, le Chilien n'est pas contre un départ de Lombardie. Et le projet marseillais lui plait.

L'OM touche au but pour Sanchez ?

Si Alexis sanchez signait dans un autre club, on dirait l’#OM n’est même pas capable de faire sanchez, mais quand on l’annonce a l’#OM sa crache sur son âge, sur sa capacité à apporter un +.

Laissez le venir pour prouver,de toute façon ce n’est pas votre argent qui paie #MercatOM — chabin972 (@chabin_97212) July 30, 2022

Selon les informations de Tuttosport, une rencontre entre l'Inter et l'agent d'Alexis Sanchez, Federico Felicevich, aura lieu dans les prochaines heures. Une rencontre censée sceller le sort du Chilien de 33 ans avec les champions d'Italie 2021. Il s'agira en effet de finaliser la rupture de contrat de l'ancien joueur du Barça, avec les euros qui vont avec. L'intérêt de l'OM dans ce dossier a précipité cette réunion et Alexis Sanchez veut vite se projeter sur son prochain club. S'il était dans un premier temps réticent à quitter l'Inter, Sanchez s'imagine déjà porter la tunique de l'OM et tout pourrait donc se précipiter dans les prochaines heures. En cas de signature à Marseille, il apporterait assurément toute son expérience à un groupe qui en manque sur la scène européenne. En arrivant gratuitement, il permettra également à Pablo Longoria de faire certaines économies non-négligeables au vu de la situation économique de l'OM. Reste à savoir les émoluments que toucherait le joueur sur la Canebière, sachant qu'il émerge à 7 millions d'euros par saison à Milan. Difficile de croire que les Phocéens puissent se permettre une telle folie, sachant que le club cherche aussi à se débarrasser de certains éléments offensifs dans les prochains jours. Cédric Bakambu et Bamba Dieng son concernés.