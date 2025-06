Aguerd s'éloigne, l'OM n'avance plus

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La quête de renforts défensifs n'avance pas, et recule même puisque les pistes disparaissent progressivement. Le mercato est encore long, mais le recrutement reste bien calme aux yeux des supporters.

Les pistes se multiplient en ce qui concerne le mercato de l’Olympique de Marseille, mais aucune recrue ne se rapproche de la Commanderie pour le moment. Ces dernières heures, des joueurs comme Noa Lang ou Armand Laurienté se tournent vers d’autres solutions, et Pablo Longoria est très loin de trouver un accord avec Lens pour la venue de Facundo Medina. Un autre défenseur central est en train de dévier de sa route vers Marseille. Il s’agit de Nayef Aguerd, qui souhaite quitter West Ham cet été. Le Marocain est très apprécié par Mehdi Benatia, qui l’a approché dans le courant du mois de juin. Mais rien n’a avancé en ce qui concerne les discussions entre les deux clubs et l’ancien joueur du Stade Rennais se rapproche désormais de l’Italie, où la Juventus et la Roma se battent pour le faire venir.

Deux clubs italiens au rendez-vous, l'OM absent

Selon le journaliste de FC Marseille Hakim Zekos, la venue d’Aguerd s’éloigne sérieusement, notamment en raison de la volonté de l’OM de temporiser pour boucler des ventes avant de recruter. Mehdi Benatia aimerait toujours réaliser ce joli coup en faisant venir un défenseur central d’expérience, qui connait bien la Ligue 1, et qui n’a pas froid aux yeux devant l’ambiance sulfureuse du Vélodrome. Pour cela, il faudra discuter avec West Ham, ce qui n’est pas encore fait, et probablement mettre une enveloppe de 15 à 20 millions d’euros sur la table afin de convaincre les Hammers de lâcher leur joueur marocain.

Mais à l’heure actuelle, rien n’est fait et le dossier Aguerd avance sans l’OM, ce qui a le don de mettre un peu sur les nerfs les supporters, pour qui les dirigeants provençaux n’avancent plus beaucoup sur le recrutement. Il reste toutefois encore plus de deux mois de mercato, et Pablo Longoria aime cultiver le suspense et le mystère dans cette période.