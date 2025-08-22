Affaire Rabiot ‍: Frank McCourt prend la parole

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans une déclaration transmise à l’AFP, Frank McCourt a réagi à l’affaire Adrien Rabiot, qui secoue l’OM depuis maintenant une semaine.

L’Olympique de Marseille a vécu une semaine particulièrement agitée, après la bagarre qui a opposé Adrien Rabiot à Jonathan Rowe dans le vestiaire phocéen à Rennes vendredi soir. Les deux hommes ont d’abord été mis à l’écart du groupe professionnel, avant d’être carrément mis sur la liste des transferts. L’ailier anglais est sur le point de s’engager à Bologne tandis que l’ex-milieu de terrain du PSG se cherche encore une porte de sortie. Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi ont en tout cas tranché dans le vif en faisant le choix de s’en séparer, malgré l’impact sportif des deux joueurs et surtout d’Adrien Rabiot. Les trois dirigeants olympiens ont le soutien total de leur patron Frank McCourt, lequel s’est exprimé sur ce dossier épineux dans une déclaration transmise à l’AFP.

« J'exprime mon soutien et mon entière confiance envers Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi dans leur mission au service du club. La gestion du club repose sur des valeurs fondamentales : humilité, discipline, respect de l'autre, des hiérarchies et de l'institution, autant de principes qui ont permis au club d'atteindre ses objectifs au cours de l'année passé. À l'aube d'une saison majeure, française et européenne, chacun doit se mettre au seul service de l'Olympique de Marseille et faire ce qu'il faut pour gagner sur le terrain » a déclaré Frank McCourt, soutenant à 100% ses dirigeants dans ce dossier très médiatique. Avec la validation de leur grand patron, Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi sont donc pleinement confortés. Frank McCourt sera d’ailleurs présent au Vélodrome ce samedi après-midi pour le match contre le Paris FC. Avec l’espoir pour le boss de l’OM de vivre depuis le stade la première victoire de son équipe en 2025-2026.