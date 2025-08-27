L'OL avance rapidement sur un international ivoirien

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'actualité du mercato lyonnais est pour l'instant focalisé sur le départ de plusieurs joueurs. Mais l'OL n'a pas abandonné son idée de recruter au moins deux joueurs avant lundi prochain.

Paulo Fonseca n'avait pas l'air inquiet du tout mardi lors de la séance d'entraînement, alors que l'entraîneur sait que son effectif peut encore changer à moins d'une semaine de la fin du mercato. Le technicien portugais est conscient que ses dirigeants doivent composer avec des impératifs financiers, mais il a compris que Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger travaillaient au maximum des possibilités de l'Olympique Lyonnais. Tandis que l'avenir de Fofana et Mikautadze est encore flou, même si la tendance est à ce qu'ils restent, Luca Bendoni, journaliste italien de Sky Sports Italie, révèle l'intérêt de l'OL pour Hamed Junior Traoré, le milieu de terrain de Bournemouth, prêté la saison passée à l'AJ Auxerre. Révélé à Empoli, l'international ivoirien de 25 ans devrait encore une fois faire l'objet d'un prêt et à ce titre, Lyon est candidat à sa signature.

Hamed Junior Traoré à Lyon ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Traore Hamed Junior (@juniortraore10)

Le journaliste italien précise qu'en plus de l'Olympique Lyonnais, deux autres clubs de Ligue 1, à savoir l'Olympique de Marseille et Auxerre, sont également intéressés par un prêt d'Hamed Junior Traoré. Pour aboutir à un accord avec Bournemouth, avec qui le milieu ivoirien a encore trois ans de contrat, l'OL devrait proposer un prêt payant avec une option d'achat, dont Sky Sports Italie ne dit pas si elle sera obligatoire. Cette piste menant à Traoré a d'ailleurs été confirmé par Fabrice Hawkins, le spécialiste du mercato de RMC. Il reste désormais cinq jours à l'Olympique Lyonnais pour tenter de finaliser ce renfort qui serait plutôt une belle opération, le milieu de terrain de Bournemouth connaissant bien la Ligue 1 et n'ayant besoin d'aucune période d'adaptation même en cas d'arrivée tardive. Pour l'OL, il faudra seulement qu'Hamed Juinior Traoré accepte de s'adapter aux conditions salariales de Lyon, qui ne sont plus à la hauteur de celles du club de Premier League.