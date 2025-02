Accord OM-Bennacer, tout est bouclé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La signature d'Ismaël Bennacer à l'Olympique de Marseille est de plus en plus imminente. L'international algérien a déjà un accord avec l'OM et l'AC Milan peaufine ce dossier.

C'est probablement la bonne surprise de ce dernier jour du mercato d'hiver 2025 pour les supporters de Marseille, sauf catastrophe, Pablo Longoria et Mehdi Benatia vont concrétiser la signature d'un milieu défensif que les deux dirigeants de l'OM convoitaient l'été dernier. En effet, Ismaël Bennacer, c'est de lui qu'il s'agit, s'apprête à rejoindre le club phocéen sous forme de prêt avec option d'achat. Gianluigi Longari et Gianluca Di Marzio révèlent que le joueur algérien de 27 ans avait d'ores et déjà trouvé un accord contractuel avec l'Olympique de Marseille l'été dernier et que tout est déjà OK entre le natif d'Arles et l'OM. Bennacer a clairement prévenu les dirigeants de l'AC Milan qu'il voulait rejoindre le dauphin du PSG en Ligue 1 cet hiver, et qu'il fallait donc trouver un terrain d'entente rapidement alors qu'il a encore deux ans et demi de contrat avec Milan.

Bennacer a déjà négocié avec l'OM

Come in estate nel deadlineday: #Bennacer vorrebbe il trasferimento all’#OM con cui ha un accordo verbale da agosto ⬇️ https://t.co/o9r6v3qMQz — Gianluigi Longari (@Glongari) February 3, 2025

Du côté de l'AC Milan, tandis que l'on finalise la venue de Joao Felix en provenance de Chelsea, on ne s'opposera pas au départ d'Ismaël Bennacer confirme les deux spécialistes italiens du mercato. « Milan est au travail pour le remplacer et lui donner le feu vert pour partir », confirme de son côté Francesco Letizia, qui précise que l'été dernier déjà l'affaire devait se faire au dernier jour du mercato d'été, mais qu'un impondérable avait fait échouer le deal. Cette fois-ci, l'Olympique de Marseille et l'AC Milan semblent proches de s'entendre, le milieu de terrain international algérien rejoignant l'OM sous forme de prêt avec une option d'achat obligatoire. Pour Marseille, il s'agit surtout de remplacer Ismaël Koné, en partance vers le Stade Rennais, ce qui sera le cas en cas de signature de Bennacer. Le puzzle se met rapidement en place alors que l'on entre dans les dernières heures du mercato.