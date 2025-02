L'OM tente de faire signer Bennacer d'urgence ‍!

En cette dernière journée du mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille a lancé les manœuvres pour faire signer Ismaël Bennacer sous forme de prêt. Le joueur algérien a déjà dit oui à l'OM.

On savait que Mehdi Benatia travaillait sur plusieurs dossiers à moins de douze heures de la fin du mercato d'hiver, mais désormais, on connaît au moins l'une des pistes du dirigeant marseillais puisque plusieurs sources annoncent simultanément que l'OM veut trouver un accord avec l'AC Milan afin de se faire prêter Ismaël Bennacer, un joueur que l'Olympique de Marseille a déjà tenté de faire venir dans le passé. Il s'agit pour le club phocéen de remplacer Ismaël Koné, puisque l'international canadien s'apprête à rejoindre le Stade Rennais, les deux clubs ayant trouvé un accord ces dernières heures.

🔵⚪️ After Ismael Kone’s exit, Olympique Marseille asked AC Milan for Ismael Bennacer on loan deal with buy option.



Initial approach made between clubs with Mehdi Benatia and Pablo Longoria on it. pic.twitter.com/7WawWhWxx1