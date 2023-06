A l'OM, un Croate peut en remplacer un autre ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va devoir se trouver un nouvel entraineur dans les prochains jours. Igor Tudor a claqué la porte et Pablo Longoria ne manque pas de pistes pour le remplacer.

A Marseille, cette fin de saison tourne au cauchemar. Le club phocéen a dû se contenter de la troisième place en Ligue 1 et voilà désormais qu'Igor Tudor a décidé de ne pas poursuivre l'aventure. Le coach croate, éreinté, sera donc prochainement remplacé à l'OM. Pablo Longoria va devoir se montrer très habile concernant le futur entraineur des Phocéens. Car les barrages en Ligue des champions vont arriver à grands pas et le nouvel homme fort marseillais devra très vitre prendre le pouls de l'environnement marseillais et de sa nouvelle formation. Parmi les candidats au poste d'entraîneur de l'OM, les noms de Paulo Fonseca (Lille), Franck Haise (Lens), Marcelino ou encore de Marcelo Gallardo reviennent pas mal. Mais un nouveau nom pourrait bien surprendre tout le monde...

L'OM prêt à tenter un nouveau pari ?

Selon les informations de Tutto Mercato, le profil d'Ivan Juric pourrait bien convaincre la direction de l'OM. L'entraineur du Torino a encore un contrat courant jusqu'en 2024 avec le club piémontais mais n'est pas contre une nouvelle aventure. S'il veut d'abord terminer la saison du mieux possible avec son équipe et viser pourquoi pas une place en Ligue Europa Conference si la Juve était de nouveau sanctionnée, Juric n'a jamais fermé la porte à un départ : « Un départ à l'étranger ? ça me chatouille beaucoup. Pour le moment, je ne peux pas dire si nous nous reverrons en juillet, mais j'avoue que l'étranger m'excite beaucoup car le niveau est supérieur à notre réalité. Nous allons tous devoir nous réunir pour parler et voir ». L'OM surveille donc la situation autour de Juric, Croate tout comme un certain Igor Tudor, qui est d'ailleurs un très bon ami à lui. Tout porte à croire que l'actuel coach du Torino serait donc très intéressé par la possibilité de reprendre les rênes phocéennes. Ironie du sort, en 2021, Igor Tudor avait pris la relève de Juric à l'Hellas Vérone avant de filer à l'OM.