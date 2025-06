50 millions pour Balerdi, l’OM dit non ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a changé d'avis sur Leonardo Balerdi, et si un transfert était envisagé en cas d'offre record cet été, ce n'est plus le cas. Les clubs italiens intéressés sont prévenus.

Il ne sera pas présent à la reprise de l’entrainement de l'OM en juillet, mais la raison est parfaitement valable. Sollicité par sa sélection, Leonardo Balerdi a marqué des points avec l’Argentine et sa prestation a même été appréciée dans un pays où on ne lui faisait jusqu’à présent pas vraiment confiance. Le regard change et cela pourrait provoquer quelques remous jusqu’à Marseille. En effet, capitaine l’an dernier, le défenseur central a fait beaucoup de bien à la formation de Roberto De Zerbi, qui n’avait pas beaucoup de joueurs de ce niveau et avec une telle présence dans ce secteur de jeu. Résultat, ses performances ont été soulignées et cela a eu le don de provoquer l’intérêt de l’AS Roma et de la Juventus Turin, qui ne désespèrent pas de le faire venir cet été.

L’OM a de quoi voir venir avec le contrat de Balerdi qui court jusqu’en juin 2028. Le joueur, parfois à l’écoute des discours sur l’intérêt de formations italiennes, sait qu’il a a la confiance de Roberto De Zerbi et entend bien disputer la Ligue des Champions au Vélodrome pour la saison à venir. Mais que se passera-t-il en cas d’offre colossale en provenance de Serie A ? La position de l’OM a changé, avoue La Provence ce vendredi. Au début du mois de juin, Pablo Longoria aurait certainement accepté une offre record dépassant les 40 millions d’euros, pour en faire le plus gros transfert de l’histoire du club.

Mais le quotidien local l’assure, désormais « c’est niet et peut importe l’identité du courtisan et le montant proposé », affirme-t-on du côté de la Commanderie, pour qui une offre de 50 ME serait refusée sans aucun problème. Une prise de position forte qui demandera confirmation en cas d’offre réelle, car Frank McCourt peut aussi se dire que c’est l’occasion rêvée de faire enfin entrer de l’argent dans les poches du club, ce qui n’est pas si fréquent sur les derniers mercatos. Mais la position de la direction marseillaise semble en tout cas limpide, et assure à Roberto De Zerbi qu’il aura son taulier défensif avec lui pour la saison à venir.