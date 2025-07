5-0, l'OM se balade et Greenwood commence par un triplé

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Opposé à l’Excelsior Maassluis, club de D3 néerlandaise, l’OM a déroulé pour son premier match de préparation de la saison ce dimanche soir. Après l’ouverture du score de Medina sur corner, les buts ont déroulé et Mason Greenwood s’est amusé dans une défense aux abois. Les joueurs de Roberto De Zerbi ont pris confiance et ont fait beaucoup tourner, validant ainsi une première victoire sur le score de 5-0, le score étant acquis à la pause. Les buteurs sont Medina, Greenwood à trois reprises et Rowe.