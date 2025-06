4 matchs avec l’OM, Luiz Felipe a la cote au mercato

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Arrivé libre en provenance d’Al-Ittihad cet hiver, Luiz Felipe n’a pas pu enchaîner les matchs à cause de ses blessures. Le défenseur central n’entre plus dans les plans de l’Olympique de Marseille et pourrait bien retrouver la Liga. Deux clubs espagnols seraient prêts à relancer l’Italo-Brésilien la saison prochaine.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Luiz Felipe n’a pas apporté grand-chose à l’Olympique de Marseille. Le défenseur central arrivé libre cet hiver était censé dépanner dans un secteur en difficulté. D’ailleurs, le coach Roberto De Zerbi croyait beaucoup en l’international italien (1 sélection) dont la signature était selon lui « sous-estimée ». Quelques mois plus tard, force est de constater que le technicien a changé d’avis. L’ancien manager de Brighton et ses dirigeants ne s’opposent absolument pas au départ de Luiz Felipe.

Luiz Felipe toujours apprécié en Espagne

Le mois dernier, le journal L’Equipe parlait d’une possible résiliation pour le défenseur central sous contrat jusqu’en juin 2026. C’est dire à quel point l’Olympique de Marseille veut se débarrasser de son flop incapable d’enchaîner à cause de ses blessures. Après seulement quatre matchs disputés avec le club phocéen (121 minutes au total), dont deux en tant que titulaire, Luiz Felipe pourrait à nouveau se retrouver libre sur le marché des transferts. Une situation qui ne laissera pas insensible en Espagne.

Rayo Vallecano y Mallorca están interesados en Luiz Felipe. pic.twitter.com/bCWGUFib8r — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 12, 2025

Selon le journaliste Matteo Moretto, la Rayo Vallecano et Majorque, respectivement huitième et dixième de Liga, s’intéressent au défenseur central âgé de 28 ans. Ce ne sont sans doute pas ses apparitions avec l’Olympique de Marseille qui ont impressionné les deux courtisans cités. Ces derniers ont probablement gardé de bons souvenirs de son passage au Betis (2022-2023). Reste à savoir si Luiz Felipe saura retrouver son meilleur niveau et sa condition physique. A priori, ça ne sera bientôt plus le problème des Marseillais.