25 millions en 72 heures, l'OM sous pression

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La théorie de l'échange étant déjà partie en fumée, l'OM sait ce qu'il doit faire pour aller chercher Evan Ndicka, qui plait beaucoup à l'état-major marseillais. Mais la porte ne sera pas ouverte bien longtemps.

L’OM a déjà démontré par le passé qu’il était tout à fait capable de réaliser des opérations qui semblaient impossibles. Difficile d’imaginer il y a un an voir Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hojbjerg et Mason Greenwood signer à Marseille dans une équipe qui ne dispute même pas de compétition européenne. Rien n’empêche donc de rêver et Pablo Longoria ne s’interdit rien pour faire plaisir à Roberto De Zerbi. Surtout quand il s’agit d’un joueur qui vient de prouver sa valeur en Serie A comme Evan Ndicka. L’Ivoirien a su s’imposer depuis deux ans au sein de l’AS Roma, et aller chercher le natif de Paris est un réel objectif de l’OM. Pour cela, il faudra agir vite et surtout mettre une grosse somme.

Ndicka séduit par l'OM ?

Ce sont les informations révélées par le journaliste italien Alfredo Pedulla, pour qui la Roma est bien obligée de réaliser une grosse vente d’ici au 30 juin pour équilibrer les comptes de sa saison. Mais les choses sont très claires au sein de la Louve : pas d’échange possible et donc d’Ismaël Koné dans le lot pour faire baisser le prix. L’AS Roma veut 25 millions d’euros pour laisser filer le joueur révélé à Auxerre, et d’ici à lundi soir. Deux conditions qui compliquent sérieusement la donne pour l’OM, même si Pablo Longoria sait au moins à quoi s’en tenir. Si Marseille venait à proposer un tel montant, alors la Roma céderait sans sourciller au nom des besoins financiers de l’équipe.

Le Franco-Ivoirien se sent en tout cas bien dans la capitale italienne, et n’a pas émis le désir de partir. Mais la possibilité de jouer la Ligue des Champions dans un club très ambitieux et qui lui fera une place en or de titulaire en défense centrale, ne devrait pas le laisser insensible. L’OM a donc ses arguments, mais le plus difficile sera de se rapprocher des exigences financières de la Roma, pour qui Ndicka est l’un des joueurs à la plus forte valeur marchande de l’effectif, avec l’international français Manu Koné et Paulo Dybala. Le club provençal sait ce qu’il lui reste à faire s’il veut offrir une recrue de prestige à son entraineur dans les derniers jours du mois de juin.