15 buts en Ligue 1, la cote de Greenwood en chute libre

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

C'est l'artilleur numéro 1 de l'OM, et il a encore frappé dimanche soir contre Nantes. Mais Mason Greenwood essuie de nouveau quelques critiques sur son jeu.

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Ousmane Dembélé, Mason Greenwood vient d’ajouter une unité à son compteur avec sa réalisation contre Nantes. L’Anglais a certes marqué cinq pénaltys, mais sur le plan des statistiques, il réalise une saison qui dépasse les attentes à l’OM. Le club provençal va devoir se méfier des intérêts de plusieurs clubs européens, surtout que certains sont capables de mettre des grosses sommes sur la table. Pablo Longoria peut en tout cas être ravi que son coup de l’été dernier soit réussi, même s’il y a toujours des observateurs qui demandent à être convaincus.

Greenwood aurait du sortir

Dans une critique qui est revenue plus régulièrement récemment, c’est l’apport trop faible dans le jeu et la discrétion de l’Anglais en dehors de quelques éclairs qui peuvent le mettre en lumière, qui est pointé du doigt. Kevin Diaz y va même durement sur l’ancien de Manchester United sur RMC. « Je trouve que c'est un match très décevant de l'OM. Ils ont été en grande difficulté sur une grande heure de jeu. Et Greenwood, il va falloir en parler. Je l’aime beaucoup mais heureusement qu’il est décisif. Il est décisif mais avant ça, heureusement qu'il a le totem car il aurait dû sortir, même peut-être à la mi-temps. Pourquoi De Zerbi lui donne ce statut ? Greenwood aujourd’hui, il doit sortir si tu juges foncièrement sa prestation, il doit sortir. Mais là il fait rien pour jouer 90 minutes. Il est décisif en fin de match sur un double contre favorable », a lancé l’ancien joueur pas du tout convaincu par le niveau de jeu de l’ailier de l’OM sur cette rencontre.

En tout cas, la feuille de statistiques a donné raison à Roberto De Zerbi, car l’Anglais a marqué un nouveau but, même si dans le jeu, il y a en effet des moments où Greenwood a tendance à disparaitre. Et le fait de continuer à marquer va lui permettre de s'installer encore un peu plus comme un élément incontournable, même si les clubs européens qui désirent le recrutement vont bien évidemment aussi regarder ses prestations tout le long d'un match, et pas seulement ses buts marqués.