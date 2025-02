14 buts en Turquie, l'OM repart à l'assaut

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Priorité de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Simon Banza continue d’attiser la convoitise du club phocéen. En pleine bourre du côté de Trabzonspor, l’ancien Lensois a toujours les faveurs de la direction marseillaise qui garde un œil sur lui.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille faisait face à une terrible mésaventure. À peine 9 minutes après le coup d’envoi du premier match de la saison, Faris Moumbagna se blessait face au Stade Brestois. La crainte de voir son genou être endommagée était vive et justifiée : l’international camerounais n’a plus rejoué depuis. Pour le remplacer, Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient fait de Simon Banza leur priorité. L’ancien joueur du RC Lens était en froid avec sa direction au SC Braga au point d’être écarté du groupe professionnel. Malgré une offre de 25 millions d’euros transmise au club portugais, l’OM n’est pas parvenu à s’adjuger les services de l’international congolais, lequel a pris la direction de Trabzonspor en prêt. Mais ce n’est pas fini.

L’OM n’a pas oublié Simon Banza

Cette saison, Simon Banza cartonne tout avec Trabzonspor. Depuis son arrivée en Turquie l’été dernier, l’attaquant formé à Lens s’éclate avec pas moins de 14 buts inscrits en 19 matchs de Süperlig. Un état de fait qui lui permet d’être toujours dans le viseur de l’Olympique de Marseille, indique Yeni Asir. Le média turc affirme en effet que Longoria et Benatia surveillent de près la situation du natif de Creil.

Il faudra toutefois certainement mettre la main à la poche l’été prochain. Ses performances actuelles avec le club turc ne passent pas inaperçues chez la concurrence. Galatasaray et Fenerbahçe sont tous les deux très intéressés par Simon Banza. Sachant que Braga a refusé 25 millions d’euros de l’OM l’été dernier, il est intéressant de se demander jusqu’où iront les négociations lors du prochain mercato estival.