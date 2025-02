Deux défenseurs à l'OM cet été, un premier nom révélé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Actif lors du mercato hivernal, l’OM a l’intention de l’être tout autant l’été prochain. La défense sera l’un des chantiers principaux de Medhi Benatia et de Roberto De Zerbi, lesquels ont déjà un nom en tête.

Le mois de janvier a été fructueux à l’Olympique de Marseille avec les signatures d’Ismaël Bennacer, Amar Dedic, Amine Gouiri et Luiz Felipe. Un mercato qui a ravi Roberto De Zerbi, lequel a publiquement félicité Medhi Benatia et Pablo Longoria pour la qualité des recrues hivernales. Mais l’entraîneur olympien le sait, il faudra encore élever le niveau de l’effectif de l’OM l’été prochain en cas de qualification en Ligue des Champions. Cela vaut pour le secteur offensif mais également pour la défense.

Selon les informations du compte insider Le Petit OM, l’idée du board marseillais est de faire venir au moins deux défenseurs centraux lors du prochain mercato estival. En janvier, les noms d’Aymeric Laporte ou encore de Kalidou Koulibaly ont été évoqués, mais les dirigeants olympiens souhaitent également miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel. C’est par exemple le cas de Jan-Carlo Simic, international serbe de 19 ans évoluant à Anderlecht. Le compte X révèle que Marseille fait partie des clubs très intéressés par le profil du jeune défenseur.

L'OM a coché le nom de Jan-Carlo Simic

Dans l’idéal, Medhi Benatia aimerait faire venir un joueur à fort potentiel tel que Simic et un défenseur plus expérimenté, le tout pour épauler au mieux Leonardo Balerdi la saison prochaine. Recruté l’été dernier par Anderlecht en provenance de l’AC Milan pour 3 millions d’euros, le défenseur né à Nürtingen sera toutefois difficile à déloger du club belge, un an seulement après son arrivée. Sa valeur marchande a logiquement augmenté et l’OM devra donc mettre le prix pour s’offrir ses services. Reste maintenant à voir si Jan-Carlo Simic sera la priorité de Medhi Benatia et de Roberto De Zerbi l’été prochain, ou si le Serbe n’est qu’une piste parmi tant d’autres pour Marseille à ce poste.