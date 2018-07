Officiel : Loïc Rémy revient en Ligue 1 et signe au LOSC

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Le mercato actif de Lille continue, puisque le club nordiste a annoncé l’arrivée de Loïc Rémy.

L’ancien buteur de Lyon, Nice et Marseille s’est engagé pour deux saisons, après un dernier passage mitigé à Las Palmas. « Honnêtement je ne vous cache pas que ça me fait vraiment plaisir de revenir en France, dans un championnat qui me manquait et signer au LOSC, un vrai grand club français, qui possède une histoire forte en Ligue 1. Je suis vraiment content et impatient de commencer à travailler dans ces très bonnes conditions au Domaine de Luchin. J’ai aimé le discours du club, son projet. Je suis vraiment ici pour aider l’équipe. À titre individuel, je veux prendre du plaisir et représenter dignement le LOSC. Après, si tout s’enchaîne bien, les buts viendront naturellement », a fait savoir l’attaquant de 31 ans, qui viendra donc apporter son sens du but et son expérience au LOSC.