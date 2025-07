Officiel ‍: Lille annonce Olivier Giroud

Dans : LOSC.

Par Guillaume Conte

Lille aura mis le temps mais le club nordiste a officialisé l’arrivée d’Olivier Giroud. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, qui avait marqué les esprits avec Montpellier au début de sa carrière, revient ainsi en Ligue 1 après avoir évolué à Arsenal, Chelsea, au Milan AC et à Los Angeles. L’attaquant tricolore s’est engagé librement pour une durée d’un an, et Lille s’est félicité de cette recrue d’ampleur même si l’attaquant de bientôt 39 ans ne sera pas le remplaçant attitré de Jonathan David dans l’effectif lillois la saison prochaine.