Officiel : Le LOSC fait signer Zeki Celik

Malgré sa dernière saison très difficile, le LOSC continue de s’activer sur le marché des transferts. Le club nordiste a annoncé ce dimanche avoir bouclé le recrutement de Zeki Celik. Cet arrière droit de 21 ans arrive en provenance du club turc d’Istanbulspor, et il s’est engagé avec Lille jusqu’en juin 2023.

« Je suis très heureux d’avoir signé au LOSC aujourd’hui. C’est un club dont je rêvais pour la suite de ma carrière. Je suis vraiment satisfait à l’idée de jouer ici et très heureux pour l’avenir. J’ai pu découvrir le Domaine de Luchin. Ce sont de grandes et belles installations. On sent qu’un accent particulier est mis sur la formation et sur l’avenir des jeunes joueurs. Tout est réuni pour progresser ici », a fait savoir celui qui est déjà international turc.