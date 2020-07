Officiel : Exit l'OM, Isaac Lihadji signe au LOSC

Dans : LOSC.

En fin de contrat stagiaire du côté de l’Olympique de Marseille, Isaac Lihadji va bien poursuivre sa carrière au Lille OSC.

En effet, ce jeudi soir, les Dogues ont officialisé la signature de l’attaquant de 18 ans. L'international U19 français a donc signé son premier contrat chez les pros au LOSC, où il a paraphé un bail longue durée. Un honneur pour le minot marseillais.

« Je suis fier pour moi et ma famille et très heureux de signer mon premier contrat pro ici. Je veux leur faire honneur. Le projet, les supporters m’ont attiré, et j’ambitionne désormais d’intégrer le groupe, car je sais que c’est un club qui met les jeunes en valeur », a expliqué Lihadji sur le site de son nouveau club. Plongé dans le grand bain de la Ligue 1 par André Villas-Boas en début de saison dernière, le grand espoir du football français espère désormais lancer pour de bon sa carrière sous les ordres de Christophe Galtier.