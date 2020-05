Mercato : La surprise, Osimhen reste à Lille !

Dans : LOSC.

Tandis qu’une crise économique sans précédent touche la Ligue 1, le LOSC avait sans doute prévu de vendre Victor Osimhen afin de renflouer ses caisses.

Dans le viseur de plusieurs clubs anglais et italiens, l’international nigérian a réalisé une saison exceptionnelle avec les Dogues. Du côté de Gérard Lopez et de Luis Campos, on salivait déjà à l’idée de vendre le meilleur buteur de Lille pour plus de 50 ME lors du prochain mercato. Mais les plans de la direction lilloise risquent d’être chamboulés cet été puisque selon l’entourage du joueur, interrogé par le média spécialisé Own Goal Nigeria, l’ancien attaquant de Charleroi souhaite rester à Lille une saison supplémentaire afin de confirmer avant de partir dans un top club européen.

« Osimhen a informé le LOSC qu’il ne quittera pas le club cet été. L'idée est de lui faire jouer une autre saison et de bien s'établir avant de quitter Lille » explique notamment un membre de l’entourage de Victor Osimhen tandis qu’une seconde source affirme que la fédération nigériane de football a conseillé au buteur de Lille de rester un an supplémentaire en France avant d’effectuer le grand saut vers la Premier League, la Série A ou la Liga. L’information, si elle se confirme, chamboulera assurément les plans du LOSC qui dispose heureusement d’autres joueurs très bankables afin de réaliser du trading au mercato. Le défenseur brésilien Gabriel est concerné, tout comme Jonathan Bamba ou Jonathan Ikoné.