LOSC : 60 ME pour Osimhen, l'offre ne vient pas d'Angleterre !

Dans : LOSC.

Comme lors de chaque mercato d’été, le Lille OSC pourrait bien se résoudre à vendre ses meilleurs éléments en vue de la saison prochaine.

En 2019, et après une saison plus que réussie avec une deuxième place en L1, le LOSC avait réalisé des ventes historiques. Avec les transferts de Nicolas Pépé à Arsenal pour 80 millions d’euros, de Rafael Leao au Milan AC pour 23 ME et de Thiago Mendes à l’OL contre 22 ME, le club nordiste a réalisé trois des quatre plus gros deals de son histoire. Autant dire que Lille a renfloué les caisses tout en comblant une partie de son déficit. Mais compte tenu de la situation actuelle, avec la crise sanitaire du coronavirus, le club présidé par Gérard Lopez pourrait bien céder à la tentation d’encaisser les millions pendant le prochain mercato. Parmi les principales valeurs marchandes de l’effectif de Christophe Galtier, Victor Osimhen figure en haut de la pile.

Recruté à Charleroi pour 12 ME l’été dernier, l’international nigérian est l’une des grandes révélations de la saison en France. Auteur de 18 buts en 38 matchs sous le maillot des Dogues, Osimhen est ciblé par de grands clubs européens, et notamment plusieurs formations de Premier League. Mais selon Manu Lonjon, c’est le Napoli qui va passer à l’action en premier. « Naples préparerait une offre, autour de 60 millions d’euros, pour Victor Osimhen ! », a avoué le journaliste spécialisé dans le mercato sur Twitter. Une proposition qui pourrait faire mouche au LOSC, même si Luis Campos et Gérard Lopez n’ont jamais caché leur envie de poursuivre leur aventure avec Osimhen jusqu’en 2021.