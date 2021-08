Mercato : Burak Yilmaz à Nice, oui Galtier a tenté le coup !

Dans : LOSC.

Il y a quelques semaines, la rumeur d’un départ de Burak Yilmaz à Nice a provoqué de grosses sueurs froides chez les supporters de l’OGC Nice.

Auteur de 16 buts et de 5 passes décisives la saison dernière dans le Nord, l’international turc a grandement contribué au titre de champion de France décroché par le LOSC. Du haut de ses 36 ans, Burak Yilmaz a parfaitement endossé son costume de leader et a été un précieux relai pour Christophe Galtier dans le vestiaire. L’intérêt de l’OGC Nice, où officie désormais Galtier, n’était donc pas vraiment étonnant il y a quelques semaines. Et si des démentis sont tombés, notamment car l’entraîneur de Nice a promis de ne pas piocher dans son ancien club, le père de Burak Yilmaz a confirmé dans une interview accordée à Radyospor que l’OGC Nice avait bien tenté de recruter le buteur des Dogues.

Le père de Burak Yilmaz confirme l'intérêt de Nice

« Lille ne veut définitivement pas laisser Burak partir. Ils veulent même prolonger son contrat. Il est très difficile pour Burak de partir. Ce n'est pas facile de vendre dans un tel environnement. Il est très difficile de vendre un joueur aimé partout. Nice a fait une belle offre. Ils le veulent depuis le début du mercato mais Lille ne veut pas le vendre. Lille veut prolonger son contrat d'un an » a expliqué Fikret Yilmaz, pour qui il est très clair que Nice a tenté le tout pour le tout dans le dossier de l’attaquant de Lille, mais s’est heurté au refus d’Olivier Létang. Et pour cause, la volonté du président de Lille est logiquement de conserver l’attaquant turc. Une prolongation de contrat est même à l’étude pour l’ancien capitaine du Besiktas Istanbul, dont le bail avec le LOSC expirera en juin prochain. Une éventuelle prolongation qui réjouirait bien évidemment l’ensemble des supporters lillois…