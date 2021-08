Lille arrache un point à l'ultime seconde, merci Yilmaz !

Dans : Ligue 1.

1ère journée de Ligue 1

Stade Saint-Symphorien

Metz et Lille : 3 à 3

Buts : Centonze (31e et 51e), Udol (41e) pour Metz; Botman (23e), Ikoné (81e), Yilmaz (90e+7) pour Lille

Expulsion : Kouyaté (Metz) à la 56e

Une semaine après avoir remporté le Trophée des Champions, Lille se déplaçait à Metz l'intention de rentrer dans le Nord avec trois points, histoire de bien entamer sa saison de Ligue 1. Et les joueurs de Gourvennec commençaient bien, puisque c'est Botman qui ouvrait le score (0-1, 23e). Mais les Messins ne baissaient pas les bras et en l'espace de dix minutes, la formation d'Antonetti prenait les commandes grâce à Centonze (31e) et Udol (41e). Le LOSC était dans le dur, et juste après la pause, Centonze, encore lui, corsait l'addition (3-1, 51e).

Lille se retrouvait en avantage numérique suite à l'expulsion de Kouayté (53e), et si le but d'André, consécutif à cette faute, était refusé pour un hors-jeu au millimètre (54e), le champion de France réduisait le score à l'entame des dix dernières minutes par Ikoné (3-2, 81e). Et, alors que l'on avait dépassé le temps additionnel, et que Metz tenait la victoire, un contre conclu par Yilmaz permettait au LOSC d'arracher le point du nul (3-3, 90+7). Pour battre le champion, il faudra encore être fort cette saison.