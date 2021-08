LOSC : Vers un incroyable retour de Serge Aurier en L1 ?

Dans : LOSC.

Par Alexis Rose

Avant la fermeture du marché des transferts, prévue mardi prochain à minuit, le Lille OSC va bouger dans tous les sens, et notamment au poste de latéral droit, où Serge Aurier est pisté.

Après avoir parfaitement débuté la saison en remportant le Trophée des Champions face au PSG, le club de Jocelyn Gourvennec éprouve quelques difficultés en L1. Outre deux matchs nuls à Metz et à Saint-Etienne, le LOSC a surtout pris une déculottée à domicile contre Nice (0-4), le nouveau club de Christophe Galtier. Ce qui a fait tâche. C’est donc pour éviter de revoir ce genre de déconvenues et pour être à la hauteur de son statut de champion de France que Lille a décidé de mettre les bouchées doubles sur le mercato. Suite au transfert du milieu défensif Amadou Onana pour 7 millions d’euros et au prêt du gardien Ivo Grbic, les Dogues veulent recruter de nouveaux joueurs. Même si tout dépendra finalement des départs, comme au poste de latéral droit.

Zeki Celik à l’Atlético ?

Un temps courtisé par la Fiorentina, Zeki Celik est désormais dans le viseur de l’Atlético, comme l’avoue Fabrizio Romano. « L'Atletico Madrid a ouvert des pourparlers pour Zeki Çelik. En tant que nouveau latéral droit, il est l'une des options », a lancé le spécialiste du mercato sur Twitter. Arrivé en provenance d’Istanbulspor contre un chèque de 2,5 ME en 2018, l’international turc a encore une chance de faire ses valises, même si Olivier Létang a plus ou moins fermé la porte à un départ de son défenseur. « On a eu des propositions pour Zeki Çelik mais qui ne sont pas de nature à ce qu'on réponde favorablement. Donc je pense que Zeki Celik sera avec nous », a expliqué le président de Lille après le tirage au sort de la Ligue des Champions, lors duquel le LOSC est tombé sur le FC Séville, le RB Salzbourg et Wolfsbourg.

Aurier pour le remplacer ?

En tout cas, si les choses changent pour Celik dans les heures à venir, Lille a déjà son successeur en tête, vu que Serge Aurier est dans les petits papiers du club nordiste. « Tottenham a reçu une approche de Lille pour Serge Aurier au cas où Çelik partirait », lâche Fabrizio Romano. Disposant d’un bon de sortie du côté de Tottenham, un club qu’il a rejoint en 2017 contre 25 ME en provenance du PSG, l'international ivoirien serait tenté à l’idée de revenir en Ligue 1. Mais pas sûr que cela plaise à tout le monde, surtout s’il débarque à Lille, lui qui a été formé à Lens, dans le club ennemi...