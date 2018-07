LOSC : Une énorme proposition anglaise tombe pour Maia !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Si beaucoup de clubs de Ligue 1 sont inactifs depuis le début du mercato, ce n’est pas le cas du LOSC.

Et pour cause, Gérard Lopez et Marc Ingla ont déjà bouclé les arrivées de José Fonte, Loïc Rémy, Mehmet Çelik, Jordan Ikoné et Jonathan Bamba. Dans le sens des départs, la direction a également bien travaillé puisque 37ME sont déjà rentrés dans les caisses grâce aux ventes de Bissouma et Amadou. Et à en croire les informations du 10 Sport, un nouveau transfert pourrait rapporter très gros à l’état-major du LOSC.

En effet, le média affirme que Thiago Maia pourrait prochainement rejoindre Newcastle, un an seulement après avoir signé dans le Nord. Pas vraiment à la hauteur des attentes pour sa première saison en Ligue 1, le Brésilien ferait l’objet d’une offre de prêt avec option d’achat de la part des Magpies. Une option d’achat importante, située à environ 25ME, qui fait bien évidemment réfléchir les dirigeants lillois. De son côté, le milieu relayeur de 21 ans ne devrait pas s’opposer à un départ du LOSC, malgré les bonnes relations qu’il entretient avec le staff de Christophe Galtier. Comme quoi il est possible de réaliser d’importantes plus-values, même après une saison catastrophique…