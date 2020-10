LOSC : Trop c’est trop, Luis Campos veut claquer la porte !

Dans : LOSC.

En mai dernier, Luis Campos avait déjà réclamé son départ du Lille OSC avant de faire machine arrière suite à une longue discussion avec son président Gérard Lopez.

Cinq mois plus tard, le malaise est toujours le même entre Luis Campos et le LOSC. Plus apparu au centre d'entraînement du Domaine de Luchin depuis l’été dernier et le début du mercato, le dirigeant portugais a encore des envies d’ailleurs... En effet, ce vendredi soir, Eurosport nous apprend que Campos « a demandé à être libéré de son contrat avec le club nordiste ». Lié avec Gérard Lopez via sa société Scoutly, l’ancien recruteur de Monaco ne veut plus entendre parler des Dogues, le conseiller sportif n’étant « plus en adéquation avec la politique générale du club et, notamment, la direction empruntée lors du dernier mercato ».

Même si Lopez ne souhaite bien entendu pas se séparer de Campos dans l'immédiat, ce potentiel départ pourrait coûter très cher à Lille. Tout simplement parce que c’est grâce au recrutement du Portugais, qui a notamment fait venir Nicolas Pépé (Arsenal) ou Victor Osimhen (Naples) depuis son arrivée en 2017, que le LOSC est revenu en haut de l’affiche en Ligue 1. C’est donc pour cette raison que le nom de Campos circule maintenant autour des grands clubs européens, comme à Manchester United ou du côté de l’AS Roma. Autant dire que l’avenir de Campos semble désormais s'écrire loin de Lille et de la Ligue 1...