LOSC : Un coup de pression signé Campos, Lille a tremblé

Dans : LOSC.

Très bonne nouvelle pour les supporters lillois, le grand manitou du club nordiste n’est a priori pas sur le départ.

Ces derniers jours, plusieurs informations avaient filtré sur une fuite de Luis Campos. Annoncé à l’OM, puis à Monaco, et enfin à Tottenham pour rejoindre José Mourinho, le recruteur portugais n’a pas l’intention de quitter le LOSC. Il a démenti en personne dans la presse de son pays ces bruits. « Je n’ai aucun contact, avec aucun autre club », a fait savoir à Record celui en qui le président Gérard Lopez a toute confiance. Mais l’agitation de ces derniers jours chez les Dogues a visiblement pesé sur Luis Campos, qui aurait voulu être tenu informé des décisions prises en interne, et des annonces stratégiques sur le développement du club et du recrutement.

Selon RMC, il s’agit surtout d’un gros coup de pression pour faire comprendre aux dirigeants que Luis Campos devait avoir son mot à dire. Dans le cas contraire, il ne manquerait pas de candidats pour l’accueillir, et Lille n’aurait alors que ses yeux pour pleurer. Le message est passé visiblement, surtout que les supporters lillois ont craint de voir l’ensemble de leur projet, basé sur le scouting et le trading, s’écrouler alors qu’il commence à sérieusement porter ses fruits, avec une place régulièrement en Coupe d’Europe désormais.