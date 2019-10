LOSC : Riolo pète un plomb après le geste d’Ikoné

Dans : LOSC, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Grâce à un but au bout des arrêts de jeu face à Valence, Jonathan Ikoné a évité une troisième défaite de rang de son équipe en Ligue des Champions.

Le LOSC a pris son premier point avec ce nul arraché, et l’attaquant international a ainsi savouré une petite revanche, lui que Christophe Galtier avait mis sur le banc de touche au coup d’envoi. Une sanction contre ses prestations récentes jugées décevantes, surtout maintenant qu’Ikoné possède le statut de joueur de l’équipe de France. Mais après son but, l’attaquant lillois n’a rien célébré, préférant se boucher les oreilles face aux quelques critiques qui lui étaient tombées dessus, histoire de faire dire qu’il avait fait taire tout le monde. De quoi faire dégoupiller Daniel Riolo, pour qui on ne peut visiblement pas célébrer un but comme on veut.

« Clairement, on a compris qu’il y avait une sanction contre Ikoné, comme Bamba, au coup d’envoi. Tu es en Ligue des Champions, tu rentres, et tu mets un sacré but avec le contrôle derrière la jambe, la frappe en lucarne. J'aime pas sa réaction car t'es pas le roi du pétrole, t'es pas Ronaldo, t'es Jonathan Ikoné, une bonne saison dans ta vie. Tu es sanctionné parce qu’en ce moment tu ne joues pas bien. Tu rentres, tu marques, tu ne joues pas contre Toulouse, mais laisse éclater ta joie. Son geste, c’est « vous avez vu qui je suis, jamais on me sanctionne », mais tu es qui ? Ça m’énerve ces réactions », a lancé le polémiste de RMC, toujours très attaché à l’attitude des joueurs, et pour qui celle d’Ikoné n’est clairement pas bonne.