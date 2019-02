LOSC : Pépé explose, il a enfin compris que footballeur était un métier

Dans : LOSC, Ligue 1.

Auteur de 16 buts et 10 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Nicolas Pépé s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat. Son efficacité incroyable avec le LOSC a surtout surpris pas mal de monde, l’ancien attaquant du SCO d’Angers n’ayant jamais été un grand buteur depuis le début de sa carrière. Interrogé par France-Football, celui qui a également défendu les couleurs de l’US Orléans il n’y a pas si longtemps a expliqué sa métamorphose. Selon lui, c’est son état d’esprit, bien meilleur dorénavant, qui fait la différence et qui lui permet d’exploser au plus haut niveau.

« Quand je regarde ma trajectoire, je m'aperçois par exemple que j'étais un joueur de spectacle à Orléans. En National, je prenais le dessus sur mon adversaire et me disais : "Je vais rester sur lui et l'humilier". Il me craignait mais je voulais juste l'humilier. Et, pour moi, quand j'avais fait ça, j'avais fait mon match. Maintenant, je sens quand le défenseur a de la retenue ou de la peur. Ensuite, je prends l'espace sans forcément dribbler et j'ai des joueurs qui peuvent me mettre de bons ballons pour me permettre de finir (…) Auparavant, j'ai eu besoin qu'on me recadre. Il fallait parfois me crier dessus ou me sortir pour que je m'investisse plus. Aujourd'hui, je le suis pleinement. En me voyant, on pouvait se dire que j'étais nonchalant ou que je n'aimais pas ce que je faisais, ou que je ne voulais rien faire. On pouvait se dire : "Il s'en fout". Je prenais ça pour un jeu, pour de l'amusement, du football loisir, plaisir. Maintenant, c'est mon métier (…) Désormais, à Lille, je cherche l'efficacité et je fais des efforts pour les autres, donc c'est nous » a-t-il expliqué. Un discours plein de maturité qui comblera forcément Christophe Galtier, lequel a été rassuré par Gérard Lopez durant le mercato hivernal, ce dernier ayant tenu parole en conservant Nicolas Pépé. L’été prochain en revanche, il est évident que l’international ivoirien quittera Lille. Les plus grands clubs européens lui font déjà les yeux doux…