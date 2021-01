LOSC : Paris est moins fort, Lille jubile

Dans : LOSC.

Actuellement à égalité de point avec le PSG, le LOSC de José Fonte se montre de plus en plus ambitieux.

Cette saison de Ligue 1 est probablement l'une des plus disputées depuis de nombreuses années. Habitués à un cavalier seul du Paris Saint-Germain, les autres clubs se mettent à rêver en constatant les contre-performances des Parisiens. C'est notamment le cas de l'OL et de Thiago Mendes, qui a affiché ses rêves de titre. Pourtant, au classement, c'est bien le LOSC qui est le plus proche du PSG. Les hommes de Christophe Galtier regardent Neymar et Mbappé dans les yeux, puisque les deux formations sont à égalité avec 45 points. Seule la différence de buts favorable au club de la capitale permet de départager les deux équipes. Une situation qui donne des idées à José Fonte. Questionné par Telefoot pour l'émission « Au coeur des clubs », le capitaine lillois n'a pas hésité à dévoiler ses ambitions.

« Nous sommes contents de ce que nous avons fait jusqu’à présent, mais on n’a rien gagné encore. Il faut continuer dans notre sérieux pour rester dans les premières places, car le championnat est loin d’être fini. La première année où je suis arrivé, on a aussi fait un très bon championnat avec beaucoup de joueurs de qualité. Mais cette saison, on a la chance de se battre avec le PSG pour le titre. Paris est moins bien, mais nous aussi on a deux joueurs par poste qui peuvent et qui sont performants. La saison est bien engagée, mais il faut qu’on soit dedans jusqu’au bout. Paris a donné l’espoir aux autres de continuer à espérer le titre » a expliqué le Portugais. Le LOSC devra toutefois jongler entre la Ligue 1 et l'Europe League, où les Dogues affronteront l'Ajax en seizièmes de finale. Une problématique que l'OL n'aura pas à gérer. La lutte à 3 pour le titre s'annonce passionnante jusqu'à la fin de la saison.